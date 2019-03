Cyklon Bennet nad Polską. Poważne ostrzeżenia

Niż Bennet, który przemieszcza się znad Atlantyku przez Skandynawię w kierunku Rosji, jest nad Polską. Porządnie namiesza w pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenia przed huraganowym wiatrem.

Silny wiatr już w poniedziałek dawał się we znaki. Kilkaset zgłoszeń odebrali strażacy w związku wichurą, jaka przeszła nad Szczecinem i Pomorzem Zachodnim oraz woj. pomorskim.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło także na drodze krajowej numer 22. Kierowca tira jechał z olbrzymią gałęzią na dachu naczepy, nawet o tym nie wiedząc. Konar prawdopodobnie został oderwany od drzewa w wyniku silnego wiatru - informuje TVN24.

IMGW alarmuje

We wtorek możemy spodziewać się nadal silnego wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 110 km/h. Na Bałtyku sztorm do 9 – 10 Bft. Wysoko w Sudetach, Beskidach i w Tatrach porywy wiatru do 90 - 80 km/h.