Cyberataki coraz bardziej popularne. Sprawdź, jak się przed nimi chronić

Smartfony, które mamy cały czas przy sobie, wcale z tego powodu nie są bezpieczniejsze. Nasze dane, zdjęcia, filmy czy informacje bankowe są narażone na próbę kradzieży. Liczba przestępstw rośnie, dlatego producenci urządzeń wymyślą coraz to nowe zapory bezpieczeństwa.

Smartfon w zasięgu ręki determinuje codzienność przeciętnego człowieka. Deloitte Mobile Consumer Journey przeprowadziło badania, z których wynika, że 6 proc. Polaków sięga po smartfon tuż po przebudzeniu, a kolejne 48 proc. robi to w ciągu pierwszego kwadransa.

Pobudka z telefonem w dłoni jest stałym rytuałem – tak jak zasypianie ze smartfonem, do czego przyznaje się 45 proc. badanych. Wniosek jest taki, że coraz więcej czasu online spędzamy nie przed ekranem komputera, tylko wpatrzeni w nasze kieszonkowe mobilne urządzenia.

Czy da się obronić przed cyberatakami? Na pewno we własnym zakresie można zadbać o bezpieczeństwo swoich danych w smartfonach. Wystarczy przestrzegać kilku cennych zasad.

Po pierwsze – kupować smartfony w sprawdzonym miejscu. Po drugie – mieć zawsze najnowsze oprogramowanie. Po trzecie – wybierać trudne hasła startowe, które strzegą dostępu do naszego urządzenia. Po czwarte – korzystać z zabezpieczeń biometrycznych, takich jak np. ultradźwiękowe skanery linii papilarnych. Po piąte – ściągać aplikacje tylko z zaufanych źródeł. Po szóste – nie łączyć się z nieznanymi sieciami wi-fi. Po siódme – zapewnić dodatkową ochronę dla najbardziej wrażliwych danych, np. w formie dodatkowo zabezpieczonego katalogu. Po ósme – korzystać z rozwiązań, które pozwolą kontrolować smartfon, nawet po jego zgubieniu, jak Find My Mobile marki Samsung. Po dziewiąte – pamiętać, aby podłączane do smartfonu urządzenia peryferyjne też miały zabezpieczenia. I wreszcie po dziesiąte – zachować rozsądek przy użytkowaniu swojego sprzętu.