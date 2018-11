Cyber Monday 2018: sprawdź, jak nie dać się oszukać.

Cyber Monday 2018: wielkie wyprzedaże w sklepach internetowych. Sprawdź, na co należy uważać, żeby nie dać się oszukać.

Cyber Monday 2018 – szał zakupów po Black Friday

Cyber Monday 2018 – jak nie dać się oszukać?

Przy okazji Cyber Poniedziałku Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta apeluje o szczególną ostrożność. Przypomina przy tym prawa klientów przy zakupach przez internet. Należy podkreślić, że w przypadku zakupów online mamy prawo do reklamacji na takich samych zasadach, jak w przypadku sklepów stacjonarnych. Jeżeli dostaniemy wadliwy towar, mamy prawo zwrócić się do sprzedawcy w ciągu dwóch lat od jego wydania. Ponad to konkretny towar możemy zwrócić w ciągu 14 dni od momentu otrzymania, bez podania żadnej przyczyny. Żeby to zrobić należy wypełnić stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a następnie odesłać je sprzedawcy. Oczywiście, zwracany towar nie powinien mieć żadnych śladów użytkowania. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie towary podlegają zwrotowi. Ograniczenia dotyczą np. towarów o krótkim terminie przydatności do użycia, produktów wyprodukowanych na specjalne zamówienie, nagrań dźwiękowych, usług w zakresie zakwaterowania i wypoczynku (np. noc w hotelu), biletów na koncerty oraz wydarzenia sportowe. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument.