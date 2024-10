Ćwiczenia alarmowe w Warszawie. Zawyją syreny

Test systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców

Celem ćwiczeń jest nie tylko sprawdzenie sprawności systemu, ale również ocena skuteczności w dotarciu do mieszkańców oraz pomoc w przygotowaniu ich do nagłych sytuacji. Jak zaznaczył Trzaskowski, chodzi o to, "aby mieszkańcy miasta byli gotowi na każdą ewentualność i wiedzieli, jak reagować, kiedy pojawiają się różne sygnały alarmowe".