Cudzoziemcy w polskiej policji? Bosak ostro reaguje

Podkreślił, że "to, co rozważa teraz Komenda Główna Policji czy MSWiA, może tylko pogłębić zapaść kadrową w policji". - Jest to jakieś całkowite nieporozumienie (...) Bo jak się rozniesie informacja o takich obniżaniu wymagań, że można być z obcym paszportem i bez polskiego paszportu, i przyjść pracować dla policji, to coraz mniej Polaków będzie chciało w tej formacji pracować - przekonywał wicemarszałek Sejmu.