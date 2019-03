Cudem uniknęła śmierci. Podczas nocnej wichury na jej łóżko spadło kilkanaście ton gruzu

To była koszmarna noc dla rodziny ze Strzelec Opolskich. W trakcie wichury ich mieszkanie zostało zdewastowane. Dach i ściany zmiażdżył dwunastotonowy komin. Po pokoju 14-letniej Samanty nie zostało nic. Gdyby dziewczyna spała tej nocy w swoim łóżku, mogłoby dojść do tragedii.

Iza razem z mężem i córką mieszkają w Strzelcach Opolskich. Przy ul. Sosnowej mieli swoje mieszkanie na poddaszu. Do ostatniej niedzieli.

Ubiegły weekend na Opolszczyźnie nie należał do spokojnych. Pierwszy silny wiatr pojawił się w nocy z soboty na niedzielę, a w nocy z niedzieli na poniedziałek wiało jeszcze mocniej. Wichura wyrywała drzewa. Zrywała dachy.

Ogromny huk, wyrwane okno, rozsunięty sufit

- Mąż był w pracy, a my poszłyśmy spać. Córka była u siebie, ja u siebie - opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską pani Iza. Samanta bała się spać sama. - Przyszła do mnie i spałyśmy razem. Na zewnątrz strasznie wiało - wspomina kobieta.

- Obudził nas huk. Taki, że zerwałam się z łóżka. Zapaliłam światło, spojrzałam na sufit, który już wcześniej był popękany. I ta ściana się odsunęła, zrobiła się dziura - opowiada pani Iza. I dodaje: - To był koszmar.

- Wybiegłyśmy tak, jak stałyśmy. W bieliźnie, w koszulach nocnych. Zerknęłam tylko, że w kuchni nie ma okna. Pobiegłam do sąsiadów, pukałam, chciałam ich obudzić i ostrzec przed tym, co się stało. I zadzwoniłam do straży pożarnej - relacjonuje pani Iza.