"Cud" w Parczewie. Wiemy, co widzą na tym zdjęciu Polacy

Objawienie czy twór wyobraźni?

Co o tajemniczym obrazie na drzewie mówili mieszkańcy Parczewa? - Tyle dni i to nie znika. Myślę, że to są rzeczy nadprzyrodzone. Może Jezus woła o modlitwę? Może jakieś objawienie-przestroga? - mówiła w rozmowie z reporterem WP Jakubem Bujnikiem jedna z mieszkanek Lubelszczyzny. Inni będący na miejscu twierdzili, że to objawienie jak w Fatimie, czy Medziugorie.