CSU: zmniejszyć świadczenia socjalne dla uchodźców. "To ich przyciąga do Niemiec"

Politycy bawarskiej CSU uważają, że uchodźcy w Niemczech dostają zbyt wysokie świadczenia socjalne. Domagają się też obowiązkowych badań lekarskich mających potwierdzić wiek młodocianych imigrantów.

- Chcemy ograniczyć świadczenia, aby Niemcy przestały być magnesem dla uchodźców z całego świata - powiedział gazecie szef grupy parlamentarnej CSU w Bundestagu Alexander Dobrindt. Jak stwierdził, Niemcy są wobec uchodźców najhojniejsi w Europie, co stanowi niepotrzebną zachętę do przyjazdu.

Dobrindt zasugerował, aby wydłużyć z 15 do 36 miesięcy okres, w którym osoby ubiegające się o azyl otrzymują pomniejszone zasiłki, pokrywające jedynie podstawowe potrzeby. Obecnie po 15 miesiącach zasiłki podnoszone są do poziomu zbliżonego do normalnych świadczeń socjalnych.