COVID-19. Ruszyły zapisy na szczepionkę w skarbówce. Są kontrowersje

Już w połowie stycznia Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ "Solidarność" Tomasz Ludwiński pisał do Ministerstwa Finansów: "Popieramy negatywne komentarze w mediach społecznościowych w związku z pominięciem członków korpusu służby cywilnej. Nie są one hejtem a jedynie słuszną i jedynie możliwą w tej sytuacji oceną działań szefa KAS. Członkowiekorpusu służby cywilnej niejednokrotnie wykonują te same czynności jak funkcjonariusze i często są nawet bardziej narażeni na zakażenie" - napisał przewodniczący Ludwiński.