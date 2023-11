Covid wraca. Tak źle nie było od pół roku

Jeszcze rok temu w analogicznym okresie, liczba chorych na Covid była mniejsza. W tym sezonie zakażeni koronawirusem skarżą się na objawy sugerujące grypę. "Wiele osób przychodzi z infekcjami, które wyglądają jak grypa, ale są Covidem. Covid-19 objawia się teraz silnym bólem głowy, zwłaszcza w okolicy czoła i zatok. Ten ból można porównać do migreny, tylko że migrena obejmuje całą głowę, a tu mówimy o konkretnej lokalizacji, tuż nad nosem. Do tego dochodzi objaw, jakim jest ból gardła, katar. To też osłabienie, pacjenci skarżą się na brak sił" - przekazuje Ligocki.