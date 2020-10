COVID-19 popsuje nam Boże Narodzenie? "Nie będzie tradycyjnie"

Adam Niedzielski w wywiadzie udzielonym "Faktowi" zapewniał, że rząd w trakcie lata przygotowywał się do kolejnej fali epidemii.

- Mówienie, że to był zmarnowany czas, jest nieprawdą. Każdy etap epidemii to inne priorytety. Inne wiosną, inne latem, inne jesienią. Latem, po wszystkich analizach, jakie otrzymaliśmy, stwierdziliśmy, że największą szkodą, którą wywołała pandemia, były zaniechania we wszystkich innych niż covidowa dziedzinach lecznictwa - podkreślił minister zdrowia.