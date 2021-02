COVID-19. Kolejny lekarzy otrzymuje groźby za wypowiedzi o pandemii

Podobne groźby otrzymuje też, znany z ostrych wypowiedzi dotyczących pandemii, profesor Krzysztof Simon. Niecenzuralne wiadomości są do niego wysyłane już od sierpnia. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi wrocławska policja .

W ostatnich dniach doktor Fiałek ujawnił, że też dostaje pogróżki. Jedną z nich zacytował: "Jeżeli nie chcesz abyś ty lub twoja rodzina zapłacili głową za twoje wypowiedzi na temat cov19 i szczepień radzimy zamilknąć w tym temacie."– napisał do Fiałka agresor. W dalszej części wpisu znajduje się drastyczny opis tego co grozi lekarzowi za niezastosowanie się do żądania.