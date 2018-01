"Coś ty zrobiła?". Ania miała 16 lat gdy zaszła w ciążę

Kiedy Ania zaszła w ciążę mogła liczyć na wsparcie wychowawczyń z domu dziecka i nauczycielek z zawodówki. Miała zaledwie 16 lat kiedy dowiedziała się, że zostanie mamą. Najtrudniejsi do zniesienia byli gapiący się na ulicy ludzie, kiwający głowami z dezaprobatą.

(Ania/ Archiwum prywatne)

Ania* zamknęła się w łazience w domu dziecka, w którym mieszkała i czekała na wynik testu ciążowego. Miała 16 lat. Dla pewności, testów zrobiła siedem. Przy tym ostatnim, za drzwiami ubikacji, czekała na nią młodsza o rok siostra. Pospieszała ją, nie mogąc wytrzymać napięcia. Stresowało to Anię. Zamknęła oczy, nie chcąc patrzeć na pojawiające się w okienku testu ciążowego kreski. Na moment otworzyła jedno oko. Dwie kreski.

Siostra zaczęła krzyczeć. - Coś ty zrobiła? - wydzierała się. Zadzwoniły do Michała*, chłopaka Ani. Spotykali się od pół roku, żadnego dziecka nie planowali. Przyjechał po kilku godzinach. Pocieszał Anię. Mówił, że sobie poradzą, żeby nie płakała. Długo rozmawiali. Podjęli decyzję, że zostaną rodzicami. Ania poczuła ulgę, że nie zostanie z tym sama.

Jako druga o ciąży dowiedziała się starsza o 10 lat siostra Ani. Odkąd ich ojciec alkoholik zapadł w śpiączkę, z której nigdy się nie wybudził, a matce odebrano prawa rodzicielskie, była jedynym wsparciem dla Ani. Ale informacji o ciąży nie przyjęła dobrze. Płakała i krzyczała, jak to się mogło stać, jak Ania mogła do tego dopuścić, kiedy nie skończyła jeszcze szkoły. Obiecała, że pomoże. Da pieniądze, będzie zajmować się dzieckiem. Trzy tygodnie później zmieniła zdanie. Dowiedziała się, że sama jest w ciąży i uznała, że musi zająć się sobą. Ania rozpłakała się z bezsilności i strachu o to, co ją czeka.

Przez chwilę pojawił się pomysł, że Ania usunie ciążę. Razem z Michałem zaczęła oswajać się z tą myślą. Wydawało im się to rozsądne. Niczego nie mieli, nie miał kto im pomóc, byli za młodzi. Ale potem Ania pomyślała, że skoro inne dziewczyny w jej wieku zostają matkami i dają radę, to czemu ona miałaby sobie nie poradzić? Kiedy podjęła decyzję, że donosi ciążę i powiedziała o niej Michałowi, chłopak na wiele miesięcy całkowicie zniknął z jej życia.

Anię wspierały wychowawczynie z domu dziecka, nazywane przez dzieci "ciociami" i nauczycielki z fryzjerskiej zawodówki, w której uczyła się od dwóch lat. Odpuściły Ani praktyki w salonie fryzjerskim. Uczyła się indywidualnie u jednej z prowadzących zajęcia w szkole. Inne uczennice były zszokowane jej rosnącym brzuchem, ale o nic nie pytały. Pomagały Ani nosić torbę, wchodzić po schodach, trzymały ją za rękę. Nikt na nią nie krzyczał, nie robił pod górkę. Tylko ludzie w autobusach i na ulicy patrzyli to na jej brzuch, to na młodziutką twarz. Starsi ludzie kiwali głowami z dezaprobatą.

Ania i jej synek

Z "ciociami" chodziła na wizyty do lekarza. Gdy wracała z jednej z nich, na kilka dni przed porodem, pod domem dziecka stał Michał. Chciał wiedzieć jak się czuje i powiedzieć, że więcej nie będzie znikać. Słowa dotrzymał.

Syn Ani urodził się w czerwcu. Mieszkali razem przez kilka miesięcy w domu dziecka. Kiedy Ania była w szkole, chłopcem zajmowały się "ciocie". W lutym Anię skreślono z listy wychowanków i przydzielono jej mieszkanie dla byłych podopiecznych. W dniu przeprowadzki zjawiła się pani pedagog. Nie pytała Ani jak się czuje, jak sobie radzi. Powiedziała jej tylko, że będzie dla niej lepiej, jeśli mały trafi do rodziny zastępczej. Perswadowała dziewczynie, że jest jeszcze młoda, musi skończyć szkołę, znaleźć pracę, dorobić się, mieć mieszkanie. Ania uległa, podpisała dokumenty. A potem przez dwa tygodnie nie spała i non stop płakała. Kiedy pierwszy szok minął, zaczęła pisać wnioski do sądu o przyznanie jej prawa do widzenia dziecka.

Teraz spędza z chłopcem każdy weekend i 3-4 godziny we wszystkie dni powszednie, poza czwartkami. Jest w trakcie szukania pracy i czeka na przyznanie jej mieszkania komunalnego. Wie, że obecna sytuacja jest wygodna, bo ktoś inny dzieli z nią opiekę nad synem, ale chce go mieć przy sobie. Będzie wtedy trudniej, ale jest na to gotowa. W czerwcu chłopiec skończy dwa lata.