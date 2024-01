Córka ministra obrony Wielkiej Brytanii rozpętała burzę decyzją

Grant Shapps, brytyjski sekretarz obrony, wyznał, że jego córka, która ukończyła drugi rok studiów w dziedzinie nauk politycznych i ekonomii, czuła się zastraszana na uniwersyteckim kampusie, m.in. przez manifestacje, podczas których skandowano "od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna". Hasło to odnosi się do przekonania, że Palestyna powinna być niepodległa i sięgać od rzeki Jordan do Morza Śródziemnego.