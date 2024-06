Córka, matka i babcia zginęły w wypadku. Zatrważająca jazda Jakuba G.

- Szedłem z wujem i Leną trochę szybciej, może cztery, pięć metrów mieliśmy odstępu od siebie, może to mniej było. Podeszliśmy do krawędzi jezdni, rozglądałem się w obydwie strony i nic nie jechało ani z jednej, ani z drugiej. Gdy odeszliśmy od krawędzi jezdni dwa, trzy metry, usłyszeliśmy pisk i huk. Od razu się odwróciliśmy i widzieliśmy, że coś leci do góry - opowiadał w programie "Interwencja" pan Dariusz, partner zabitej 28-latki.