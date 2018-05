Córka Janusza Korwin-Mikkego skazana za heroinę

Korynna K.-M., córka Janusza Korwin-Mikkego skazana prawomocnym wyrokiem. Za posiadanie heroiny i kierowanie samochodem bez wymaganych uprawnień sąd skazał ją na łączną karę 1,5 roku ograniczenia wolności i 30 godzin społecznych prac. Ma też zapłacić 3,3 tys. zł sądowych kosztów.

Sprawa trafiła do Prokuratury, a później na wokandę Sądu Okręgowego Warszawa – Praga. Okazało się, że Korynna K.-M. posiadała przy sobie „zawiniątko z folii aluminiowej, w której znajdowało się 0,22 grama heroiny”. A uprawnienia do kierowania pojazdem cofnięto jej dawno temu, bo 24 listopada 2015 r.

A co na to były europoseł, szef partii Wolność Janusz Korwin-Mikke? W ubiegłym roku, do sprawy podszedł bez emocji. – A niech ją aresztują. Ja siedziałem za komuny, teraz więzienia są o wiele lepsze niż dawniej. Ona ma trzydzieści parę lat, dorosła jest, niech się tłumaczy. Chłopcom to trzeba czasami pasem przylać, a dziewczynek nie można, widocznie za mało siły tu stosowałem, no tu w ogóle jej nie stosowałem, i takie są skutki – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.