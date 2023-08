Coraz więcej zabójstw w Polsce. Fatalne statystki

O sprawie rosnącej statystki morderstw w 2023, w porównaniu z poprzednimi latami, pisze "Rzeczpospolita". "W tym roku doszło już do 356 zabójstw, to o 54 więcej niż w tym samym czasie minionego roku – wynika z danych Komendy Głównej Policji (...). W ubiegłym było ich 507 (o 127 mniej niż rok wcześniej). W obecnym (do lipca) już 356 – czyli o 17 proc. więcej wobec tego samego okresu zeszłego roku. Średnio miesięcznie życie z cudzej ręki traciło 51 osób, rok wcześniej – 43" - wylicza gazeta.