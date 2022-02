Coraz więcej wojsk przy granicy z Ukrainą. Nowe zdjęcia satelitarne

USA ostrzegają przez rosyjską prowokacją

Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że Rosja może uciec się do prowokacji, by usprawiedliwić inwazję na Ukrainę. - Nikt nie powinien się dziwić, jeśli Rosja zorganizuje prowokację lub incydent, który następnie wykorzysta do uzasadnienia pierwotnie planowanych działań wojennych - powiedział Blinken po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Korei Południowej i Japonii.