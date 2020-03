Coraz więcej przypadków wypalania traw. To niebezpieczne i karalne

Do podobnych przypadków na przełomie zimy i wiosny w całym kraju dochodzi coraz częściej. Również we wtorek w miejscowości Korzenna (woj. małopolskie) mężczyźni zatrudnieni do uporządkowania terenu podpalili trawę i wkrótce nie byli w stanie opanować ognia podsycanego przez wiatr. Tu również musiała interweniować straż pożarna, a mandat dostała właścicielka posesji. W Koninie (woj. wielkopolskie) w ciągu zaledwie czterech ostatnich dni strażacy zanotowali aż dziewięć takich pożarów, których przyczyną było prawdopodobnie właśnie podpalenie trawy.

Przykłady można by mnożyć, dlatego policja i straż pożarna apelują, żeby tego nie robić. Jest to bardzo niebezpieczne dla ludzi, mienia, a także dla przyrody, gdyż taki pożar jest bardzo trudny do opanowania. Dlatego też grożą za to wysokie kary: grzywna, areszt, a nawet 8 lat więzienia. Co więcej, jeśli konsekwencje będą poważniejsze, a wypalanie traw doprowadzi do pożaru, który zagrozi życiu lub zdrowiu wielu osób albo spowoduje duże straty materialne, wtedy można pójść za to do więzienia nawet na 10 lat.