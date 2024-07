Coraz więcej demokratów apeluje do Bidena. Rozłam w parii?

Nie tylko oni, ale również inni członkowie głównych grup Demokratów, które zazwyczaj popierają prezydenta, dołączyli do apelu. Marc Veasey z Teksasu stał się pierwszym członkiem Kongresowego Czarnoskórego Caucusu, który publicznie wezwał Bidena do ustąpienia. Z kolei Gabe Vasquez i Chuy Garcia z Illinois są członkami Kongresowego Caucusu Latynoskiego, którzy również dołączyli do tego apelu.