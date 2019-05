Coraz goręcej wokół Iranu. Europa w ciężkiej sytuacji

W miarę zaostrzania się sporu z Iranem amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo przyjeżdża z nieoczekiwaną wizytą do Brukseli. Umowa nuklearna się sypie, a Amerykanie podkręcają presję zarówno na Iran, jak i Unię. Nie wszyscy wierzą zapewnieniom Pompeo, że celem USA "nie jest wojna".

UE na mieliźnie

Czego chcą USA?

Jaki jest cel Amerykanów? Pompeo przekonuje, że nie jest nim wojna. Ale nie wszyscy są tego pewni. Doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton to jeden z największych antyirańskich jastrzębi, który już lata temu zbombardowanie Iranu. Portal Daily Beast alarmuje, że dane wywiadu dotyczące irańskich zamiarów uderzenia na amerykańskie siły są "podkręcane", co przywodzi na myśl sytuację przed inwazją na Irak.

Mimo to, Donald Trump utrzymuje, że jest otwarty na rozmowy. W ubiegłym tygodniu Trump zaapelował do prezydenta Iranu Hassana Rouhaniego, by ten do niego zadzwonił. Biały Dom przekazał nawet w tym celu numer do prezydenta szwajcarskiej ambasadzie, która obsługuje interesy Teheranu w Waszyngtonie. Według "New York Timesa", Bolton ze swoim agresywnym podejściem wypadł z łask prezydenta po tym, jak fiaskiem zakończyła próba obalenia reżimu Nicolasa Maduro w Wenezueli.