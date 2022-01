Coca-Cola czy Pepsi? Wbrew pozorom to nie są identyczne napoje

W 1886 roku John Pemberton, chemik z Atlanty, wypracował recepturę pierwotnego syropu Coca-Coli. Sprzedawany początkowo jako lekarstwo na kaszel, syrop zyskał tak ogromne uznanie konsumentów, że zaczęto go mieszać z wodą gazowaną i spożywać dla przyjemności. Duży wkład w rozwój marki miał księgowy Pembertona, Frank M. Robinson, któremu przypisuje się wymyślenie nazwy oraz logo firmy, które pozostaje ikoniczne po dziś dzień. Pemberton nie zdawał sobie jednak sprawy z faktu, że jego produkt dysponuje gigantycznym potencjałem. W 1888 roku odsprzedał prawa do niego Asie Candlerowi za 2300 dolarów. To właśnie Candler uczynił z Coca-Coli globalne imperium.