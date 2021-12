Dom strażaka doszczętnie spłonął w święta. Zbiera pieniądze na odbudowę

"Jeszcze w wieczór wigilijny składaliśmy sobie życzenia, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku, a kilka godzin później odbieraliśmy telefon, że nasz dom doszczętnie spłonął. Te święta nie były dla nas wesołe, a kolejny rok nie zaczyna się szczęśliwie. Pomimo wszelkich starań strażaków biorących udział w akcji z naszego domu pozostały tylko nadpalone mury i kawałki blachy, która kiedyś była dachem. Jedyne, co nam pozostało, to koszula i eleganckie spodnie oraz sukienka, w których zasiedliśmy z rodziną do kolacji wigilijnej" - czytamy na stronie zbiórki.