"Coalexit 2049"? Odkładając odejście od węgla rząd działa na szkodę Polaków

Ucierpi też klimat, bo Polska będzie spalać paliwa kopalne o wiele dłużej, niż jest to konieczne. Nauka nie pozostawia wątpliwości - aby świat miał szanse ograniczyć globalne ocieplenie, kraje OECD muszą pożegnać się z węglem do 2030 roku, a reszta świata - do 2040 roku. To mogło być przez Polskę spełnione we wczorajszej deklaracji z Glasgow. Obstając przy roku 2049 , polski rząd nie tylko symbolicznie wypisuje się z klubu krajów rozwiniętych, ale też jasno pokazuje, że nie interesuje go przyszłość kolejnych pokoleń Polek i Polaków.