Co zrobić z choinką po świętach? Zasady recyklingu żywego drzewka są określone

Co zrobić z żywą choinką po świętach? Zasady recyklingu drzewek ciętych

Osoby, które zdecydowały się na zakup ciętej choinki, powinny natomiast pamiętać o jej odpowiednim recyklingu. Co zrobić z bożonarodzeniowym drzewkiem po świętach? Jak w komunikacie podpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, choinkę należy pociąć i zanieść do wyznaczonego przez administratora nieruchomości miejsca, lub wyrzucić ją do kontenera, oznaczonego napisem "zielone" lub do kontenera na bioodpady.