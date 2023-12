Kiedy rozebrać choinkę po świętach? Tradycja wskazuje trzy terminy

Gdzie wyrzucić żywą choinkę po jej rozebraniu?

Jak co roku, wiele osób zdecydowało się na żywą, ciętą choinkę na święta. Ta w przeciwieństwie do sztucznego drzewka, często nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Co w takim razie należy zrobić, by w prawidłowy sposób została ona poddana recyklingowi? Wiele miast i gmin organizuje poświąteczne zbiory drzewek. Wówczas należy wystawić je w miejscu oraz terminie wskazanym przez organizatora. Warto pamiętać, że drzewko bez ozdób, doniczki bądź stojaka jest odpadem biodegradowalnym. Oznacza to, że w większości przypadków można wyrzucić je do odpowiedniego pojemnika, przeznaczonego właśnie na te odpady.