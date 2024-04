Co zrobi Polska w przypadku ataku na Litwę? Padła deklaracja Dudy

Prezydent Duda podczas wywiadu dla LRT podkreślił, że państwa NATO muszą zwiększyć produkcję pocisków artyleryjskich, by zniechęcić Rosję do ewentualnych ataków. - W niedalekiej przyszłości Rosja będzie w stanie produkować ponad 2 mln pocisków rocznie. Cała Europa, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, musi połączyć siły, by produkować ich więcej - powiedział Duda, podkreślając, że zapasy amunicji w krajach NATO są niewystarczające.