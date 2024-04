Leszczyna komentuje wpis Kotuli. "Ja bym takiego nie zamieściła

"Bezpieczny zestaw do aborcji zamówisz na http://womenhelp.org 1Tabletkę mifepristonu połykasz popijając wodą. 2. Czekasz 24 godziny. 3. Po upływie 24h przyjmujesz 4 tabletki mizoprostolu. Mizoprostol aplikujesz pomiędzy policzek i dziąsło (po dwie tabletki z każdej strony). 4. W jamie policzkowej trzymasz mizoprostol przez 30 minut, potem połykasz to, co z niego zostało. Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń na nr #aborcjabezgranic 222 922 597, 7 dni w tygodniu, 8-20" - napisała na platformie X Minister do spraw równości Katarzyna Kotula.