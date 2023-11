Co z zakazem handlu w niedziele? Zdanie Polaków może wielu zaskoczyć

We wspomnianym przez rozmówcę Wirtualnej Polski badaniu, dotyczącym wyłącznie młodych Polaków, 15,3 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie zgadza się na to, by zakaz handlu w niedziele został zlikwidowany, "raczej się nie zgadzam" odpowiedziało 62,7 proc. Przeciwnego zdania było 22,1 proc. ankietowanych - oni chcieliby likwidacji wolnych od handlu niedziel. Badanie przeprowadzono na grupie 1200 osób. I tu znów trzeba dodać - ankietowani mieli do wyboru tylko dwie opcje: ograniczenie handlu lub jego brak. Tymczasem są inne możliwości na stole - Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje dwie niedziele handlowe w miesiącu.