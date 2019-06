Co wzięli ze sobą uciekając? Poruszający spot z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

Co zabrać ze sobą, gdy przyjdzie wojna i ma się tylko chwilę na ucieczkę? Dokumenty? Pieniądze? Album rodzinny? Może coś praktycznego, co pozwoli przetrwać trudy podróży? Koc? Garnek? Namiot? Dla nas to abstrakcyjne pytania, ale miliony ludzi na świecie stanęły przed tak dramatyczną decyzją.

"Co wzięli ze sobą” to polska adaptacja projektu UNHCR "What They Took With Them”. To wyjątkowo autentyczny projekt, bo oparty na świadectwie konkretnych ludzi, którzy musieli podjąć decyzję o ucieczce. Opowiadają, co zabrali ze sobą. Znana aktorka Cate Blanchett, ambasadorka Dobrej Woli UNHCR, wspólnie z przyjaciółmi zrobiła z tego poruszający klip.