Co skłania Polaków do zmiany pracy?

Minęły czasy, kiedy przywiązanie do danej pracy i paraliżujący strach przed mocno uszczuplającą domowy budżet kolejną ratą kredytu były tak duże, że zamiast szukać nowej, lepszej pracy, godzono się na niskie zarobki i niegodziwe traktowanie. Sytuacja na rynku pracy sprawia, że Polacy coraz częściej zmieniają miejsce zatrudnienia. Powodów jest wiele, a najpopularniejszym wcale nie jest niskie wynagrodzenie. Co więc skłania nas do zmiany na lepsze?

Chęć rozwoju, udział w ciekawych projektach oraz troska o równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym - to właśnie najczęściej motywuje Polaków do zmiany pracy. Z badań przeprowadzonych przez Hays Poland wynika, że aż 25 proc. Polaków zmienia swoją pracę w ciągu pierwszych 6 miesięcy od jej podjęcia. Drugie tyle deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia w innej firmie jeszcze przed upływem roku. Z jakich innych powodów decydujemy się zacząć wszystko od początku? Więcej w dalszej części artykułu.

Brak możliwości rozwoju

Okazuje się, że znaczna część pracujących Polaków decyduje się wywrócić swoje dotychczasowe życie do góry nogami z powodu braku perspektyw i możliwości rozwoju zawodowego. Ambicje i chęć osiągnięcia sukcesu sprawiają, że nudna i monotonna praca, opierająca się na ciągłym realizowaniu tych samych zadań, z czasem przestaje nieść spełnienie, nawet gdy wiąże się z wysokimi zarobkami. Młodzi ludzie chcą stawiać czoła kolejnym wyzwaniom, jednocześnie wspinając się po kolejnych szczeblach kariery - jednym słowem chcą mieć do czego dążyć. Osiągnięcie celu nie daje bowiem tyle satysfakcji co dążenie do niego. Jeśli więc pracodawca nie gwarantuje swoim podwładnym możliwości rozwoju, nie finansuje szkoleń i nie daje szans na lepsze stanowisko, niestety musi liczyć się z częstą rotacją pracowników.

Stabilność zatrudnienia

Ambitni młodzi ludzie, którzy są świeżo upieczonymi absolwentami wyższych szkół i dopiero co zaczynają stawiać pierwsze kroki na rynku pracy, nie przejmują się zbytnio przyszłością, a już na pewno nie swoją własną emeryturą. Liczy się dla nich wyłącznie to co jest tu i teraz. Na początku swojej drogi przystają więc na umowy o dzieło lub umowy zlecenie, rezygnując tym samym z pewnego etatu, bowiem żadna z wymienionych form zatrudnienia nie gwarantuje stabilizacji, ani świadczeń. Dlatego, gdy Polacy mają już doświadczenie w pracy a jednocześnie marzy im się stabilizacja w życiu prywatnym, wyrażają chęć podjęcia zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Gdy dotychczasowy zleceniodawca nie chce im takowej zaoferować, bez wahania zmieniają pracę na inną.

Lepsze zarobki

Może zarobki nie są stawiane na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pracę idealną, jednak nadal odgrywają ważną rolę w aspekcie oceny, czy dana praca jest atrakcyjna czy też nie.

W życiu niektórych przychodzi taki moment, gdy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że ich dotychczasowa praca nie jest tą wymarzoną, przy czym nie dość, że to co robią nie sprawia im przyjemności, to jeszcze niesie za sobą niskie wynagrodzenie. Postanawiają poszukać dla siebie lepszego miejsca, rozglądając się za nową pracą w kraju, jak i poza jego granicami. Wtedy właśnie po raz pierwszy na myśl przychodzi emigracja, np. do Niemiec, czyli kraju, w którym panuje najmniejsze w całej Unii Europejskiej bezrobocie. Praca znaleziona na lokalnym portalu z ofertami pracy takim jak Next Jobs24 gwarantuje wyższą płacę i lepsze warunki zatrudnienia, co przyciąga Polaków jak magnes, przez co z dnia na dzień decydują się podjąć ryzyko i zmienić swoje dotychczasowe życie.

Planujesz wyjazd do Niemiec? Atrakcyjne oferty pracy w Berlinie znajdziesz np. tutaj: https://de.next-jobs24.com/stellenangebote-in-berlin-berlin.

Kiepska atmosfera w pracy

Każdy ma jakieś granice wytrzymałości a niektórzy pracodawcy i współpracownicy często posuwają się dalej i dalej w swoich niemoralnych działaniach, co skłania samych zainteresowanych do postawienia sprawy na ostrzu noża. I tu nawet nie chodzi o złą atmosferę w pracy, w jakiej nota bene nie da się efektywnie pracować, ale też o jawny mobbing, np. ze strony pracodawcy, który odbija się przede wszystkim na życiu osobistym krzywdzonej osoby. Zmiana pracy w takiej sytuacji to trudna decyzja, jednak jest jedynym słusznym wyjściem.

Aspekty logistyczne

Kiedy jesteśmy młodzi, pełni zapału, często decydujemy się podjąć daną pracę pomimo tego, że każdego dnia dojazd w jedną stronę zajmie nam co najmniej godzinę. Wraz z upływem kolejnych miesięcy, a może nawet i lat, kiedy formalizujemy związki i na świat przychodzą dzieci, taki stan rzeczy powoli zaczyna nam przeszkadzać. Wtedy zaczynamy szukać pracy bliżej domu, niekoniecznie takiej do której będzie można dojść spacerkiem, jednak do której dojazd nie będzie absorbował dużo czasu lub będzie lepsze połączenie komunikacyjne pomiędzy domem a pracą.