Co się dzieje z podkomisją smoleńską? "Odnalazła się"

"Po naszym tekście odnalazła się podkomisja smoleńska" - donosi "Gazeta Wyborcza". Dziennik w swoim materiale zwracał uwagę, że nie można było skontaktować się z zespołem badającym przyczyny katastrofy w Smoleńsku i dowiedzieć się, nad czym i za ile pracują jego członkowie.



- W wyniku konferencji smoleńskich uzyskaliśmy już właściwie do końca informację, jak wyglądał przebieg katastrofy - dodał. Podkreślił, że samolot rozpadł się w powietrzu, a nie po uderzeniu w ziemię. I w dość zagmatwany sposób odniósł się też do powodów tragedii.

- Jeśli chodzi o przyczyny, to wskazuje ten przebieg na to, że one musiały być przygotowane znacznie wcześniej, dlatego że tylko przez wcześniejsze przygotowanie mogły odpadać od samolotu poszczególne części w takiej, a nie innej sekwencji - ocenił Witakowski.