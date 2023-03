Śmierć 15-letniego Mikołaja Filiksa. Co się dzieje w Radiu Szczecin?

- Chcieli oczernić mnie i udręczyć matkę, a doprowadzili do śmierci dziecka - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, który jest szefem PO w tym województwie. - Lista osób, które były w to zaangażowane, jest długa i nie kończy się na jednym pseudoredaktorze - dodaje. To właśnie Geblewicz miał być celem ataków Radia Szczecin - przekazuje "Gazeta Wyborcza".