Co się dzieje na froncie? "Przesuwają najsilniejsze oddziały"

Malar podała, że rosyjska armia przerzuca swoje najsilniejsze oddziały z obwodu chersońskiego na newralgiczne odcinki frontu, do obwodu zaporoskiego i pod Bachmut. "To świadczy o tym, że wysadzając zaporę na Dnieprze Rosjanie chcieli udaremnić ukraińską kontrofensywę na Chersońszczyźnie i przerzucić rezerwy na inne kierunki" - oceniła we wpisie na Telegramie.