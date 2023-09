Przepraszał w piśmie do Witek. Prześwietliliśmy majątek Wawrzyka

W rubryce nieruchomości wpisał natomiast mieszkanie o powierzchni 49 mkw. Przypomnijmy, że wcześniej wpisywał inną powierzchnię - 46,47 mkw. Wpisał również inny tytuł prawny – o ile wcześniej była to własność, to tym razem tytułem do lokalu było "spółdzielcze własnościowe". Co ciekawe, wzrosła też wartość mieszkania – z 496 tys. zł do 700 tys. zł.