Co nas czeka po weekendzie? Prognoza na trzy dni

Wygląda na to, że pogoda przestaje płatać nam figle. Z każdym dniem będzie bowiem coraz cieplej. Najbliższy tydzień nie będzie jednak taki sam dla mieszkańców wszystkich części Polski. W niektórych miejscach będzie padał deszcz i śnieg.

Wtorek będzie jeszcze cieplejszy. Na wschodzie Polski termometry wskażą od -1 do +1 st. C, a na zachodzie, w centrum i na południu od +7 do +7 st. C. Bez opadów, za to z dużym zachmurzeniem będze tylko na północnym-wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i lokalnie samego śniegu. Co więcej, do południa w północno-zachodniej, środkowej i południowo-wschodniej Polsce należy spodziewać się opadów marznących, powodujących na drogach gołoledź.