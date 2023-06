Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu auta?

Ubezpieczenie auta – rodzaje

Obecnie na rynku dostępne są dwa rodzaje ubezpieczeń auta:

polisa o odpowiedzialności cywilnej (OC),

autocasco (AC).

Polisa OC jest obowiązkowa. Chroni zarówno poszkodowanych, jak i sprawcę wypadku. Obejmuje odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadku. Dotyczy to szkód zarówno materialnych, jak i zdrowotnych. Ubezpieczenie przypisane jest do konkretnego samochodu, a nie do osoby, więc odpowiedzialność za brak OC ponosi nie kierowca, a właściciel auta. Za brak obowiązkowego ubezpieczenia grożą wysokie grzywny, a nieubezpieczony samochód nie powinien być dopuszczony do jazdy.