Co, gdy Rosja zaatakuje? Polacy powiedzieli wprost

Blisko 40 proc. Polaków deklaruje, że w przypadku ataku Rosji na Polskę wyjedzie w bezpieczne miejsce w Polsce lub za granicą, a co piąty nie zamierza w związku z tym podjąć żadnych działań - wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej". Tylko 15 proc. respondentów odparło, że jeżeli wybuchnie wojna, to wstąpi do wojska.