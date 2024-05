Co dalej z sędzią, który uciekł na Białoruś? "Trzeba prześledzić jego kontakty"

- Nie wiemy, co dokładnie się działo, co się wydarzyło. Traktowałbym to raczej jako element polityki dezinformacyjnej - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską Marcin Faliński, odnosząc się do sprawy sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta, który w poniedziałek miał poprosić o azyl polityczny na Białorusi. Sędzia zamieścił też serię wpisów w mediach społecznościowych, m.in. na X (dawniej Twitter) oraz Telegramie.