Co dalej z CPK? Pełnomocnik rządu: "klamka zapadła"

Lasek przyznał też, że zostanie zwiększona przepustowość lotniska Chopina, przy czym jego powierzchnia zostanie taka sama. - Nie zwiększamy obszaru lotniska, nie budujemy nowych pasów. Nie będziemy budować nowej infrastruktury lotniskowej, rozbudujemy za to terminal. Dokończamy to, co zepsuli nasi poprzednicy, bo oni wykonali wszystkie najdroższe elementy na lotnisku Chopina i zatrzymali się, jeśli chodzi o zwiększenie przepustowości terminala - wyjaśnił.