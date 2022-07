Co Andersson obiecała Erdoganowi? Nie ustają spekulacje w sprawie NATO

Finlandia, Szwecja i Turcja podpisały w Madrycie tzw. memorandum o porozumieniu, w związku z któym Turcja poparła szwedzkie i fińskie dążenia do członkostwa w NATO. Szwedzka gazeta "Dagens Nyheter" poinformowała o sprawie związanej z ekstradycją do Turcji 73 osób, na którą rzekomo zgodziła się Magdalena Andersson. Miałyby to być osoby uznane przez Turcję za należące do organizacji terrorystycznej.