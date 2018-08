CKE Matura 2018 – od jutra rusza matura poprawkowa

Matura 2018 dla większości uczniów dobiegła już końca. Jednak ta część zdających, której nie udało się zaliczyć egzaminu w maju, wciąż ma szansę na otrzymanie świadectwa dojrzałości.

CKE Matura 2018 – dla kogo matura poprawkowa

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Podchodzą do niej uczniowie ostatnich klas liceów oraz techników. Niektórym zdającym nie udaje się zaliczyć testów w pierwszym terminie. Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich wymaganych egzaminów, ale nie zaliczyli tylko jednego z nich, otrzymują drugą szansę na uzyskanie świadectwa dojrzałości. Jest nią Matura poprawkowa. Jeśli uczeń chciał do niej przystąpić powinien do 10 lipca złożyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu szkoły, w której podchodził do egzaminu w maju.