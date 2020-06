Cisza wyborcza. Wszystko, co musisz wiedzieć o ciszy wyborczej

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. Cisza wyborcza rozpoczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Przed wyborami prezydenckimi 2020 cisza wyborcza trwa więc przez całą sobotę 27 czerwca, począwszy od północy, aż do zakończenia głosowania w dniu wyborów, czyli do 28 czerwca do godziny 21:00,