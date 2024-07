Cisza nad Soliną. Kontrowersyjne przepisy i ogromne nerwy. "Jesteśmy wkurzeni"

Daniel Wojtas, jeden z większych przedsiębiorców działających w gminie Solina, również be ogródek komentuje nowe przepisy. - Jak radni mogą mi zakazać organizowania w moim lokalu wesela, czy sylwestra po godz. 2? Oni chyba nie rozumieją, co uchwalili. To jest robienie na złość przedsiębiorcom. Kto to będzie egzekwował? To kompletny brak wyobraźni i kompetencji obecnej rady - uważa. Jak dodaje, ma nadzieję, że wojewoda uchyli tę uchwałę.