Ciężarna 29-latka nie żyje. Dramatyczne kulisy sprawy

29-letnia Paulina K., która była w siódmym miesiącu ciąży popełniła samobójstwo. Potwierdza to oficjalnie prokuratura okręgowa w Poznaniu. Jak ujawniają śledczy, kobieta przed samobójstwem kupiła drabinę i przewód elektryczny. Jej ciało znaleziono na drzewie w lesie niedaleko Gostynia.

- Przeprowadzono oględziny miejsca, z których wynikało, że kobieta zmarła w wyniku powieszenia. Ujawniono bruzdę wisielczą, która jest charakterystyczna przy próbie samobójczej. Nie było żadnych śladów na ciele i na miejscu zdarzenia, które wskazywałyby na to, że ktoś miałby przyczynić się do śmierci. Ustaliliśmy, że kobieta wcześniej zakupiła w sklepie drabinę i przewód elektryczny. Na tym przewodzie się powiesiła, znaleziono też na miejscu drabinę. Wszystkie ustalenia wskazują jednoznacznie, że była to próba samobójcza - informuje nas Michał Smętkowski z prokuratury okręgowej z Poznaniu.

Przypomnijmy, Paulina K. w poniedziałek przed południem pojechała do lekarza do Leszna. Z gabinetu wyszła ok. 13.20. Nie wróciła do domu oraz nie skontaktowała się z rodziną. Jej bliscy zaalarmowali policję, miejscową straż, a także Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy z Ostrowa Wielkopolskiego.