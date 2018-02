Cięta riposta Czarneckiego. Dopiekł Róży Thun przy okazji Tłustego Czwartku

Ryszard Czarnecki wczoraj stracił stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ale poczucie humoru mu pozostało. Przy okazji Tłustego Czwartku polityk opublikował zdjęcie z wymownym podpisem.

Nie trudno domyślić się do kogo nawiązał polityk. Konflikt z Różą Thun kosztował go stanowisko w PE. Został odwołany za porównanie posłanki Platformy Obywatelskiej do "szmalcownika". "Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy Różę von Thun und Hohenstein" - powiedział w jednym z wywiadów.