Cieszyński wyjaśnił wynik Giertycha. Odniósł się do dezinformacji

Minister Cieszyński na wstępie przypomniał, że możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania funkcjonuje od bardzo wielu lat. Dodał, że zaświadczenie jest papierowe i zabezpieczone hologramem, a obowiązkiem komisji wyborczej jest odebranie go od głosującego i dołączenie do dokumentacji z dnia wyborów.