Cieszyn. Zawalił się budynek starego przedszkola, trwa akcja ratunkowa

Akcja ratownicza na Śląsku. Część budynku starego przedszkola przy ul. Kościelnej w Cieszynie zawaliła się. "Właściciel obiektu wykluczył, by ktoś był w środku" - przekazał kpt. Marek Szalbot z cieszyńskiej straży pożarnej.



- Podczas prac w obiekcie prawdopodobnie doszło do uszkodzenia fundamentów, co doprowadziło do pęknięcia ściany oraz zawalenia się w niektórych miejscach stropu. Właściciel poinformował, że w momencie zdarzenia wewnątrz nie było nikogo. Policjanci wykluczyli też, by mogli tam przebywać bezdomni - dodał Szablot.