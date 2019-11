Ihor Mazur zatrzymany na polskiej granicy. Ukraiński działacz bez obrońcy

Straż Graniczna zatrzymała na granicy Ihora Mazura - ukraińskiego aktywistę obywatelskiego i weterana wojny z Rosją. Ruch polskich pograniczników krytykują ukraińska Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ambasador Ukrainy w Polsce.

Ludmiła Denisowa - rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy - przekazała, że Mazura zatrzymano w piątek na przejściu granicznym w Dorohusku. Doszło do tego na wniosek Federacji Rosyjskiej - Moskwa domaga się ekstradycji Ihora Mazura. O tym, czy będzie to w ogóle możliwe, zadecyduje 11 listopada sąd w Chełmie.

W sprawie zatrzymania Ihora Mazura - jak informuje portal Onet - aktywnie działają Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Ambasada Ukrainy w Warszawie oraz wydział konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

- Zatrzymanie na wniosek Rosji jej współpracownika i weterana wojny z Rosją jest samo w sobie skandaliczne. A jeśli nie dopuszcza się do niego konsula i adwokata, to jest to w najwyższym stopniu niepokojące – przyznała w rozmowie z portalem Ludmiła Kozłowska, szefowa Fundacji Otwarty Dialog.