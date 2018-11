"Ciepła jesień" kończy się dzisiaj. Od jutra będzie już tylko gorzej

Wtorek był ostatnim dniem z wysokimi - jak na listopad - temperaturami. Od środy z każdym dniem będzie robić się chłodniej. Przed nami nocne przymrozki i weekend z temperaturą nieprzekraczającą 5 stopni.

Od kilkunastu dni za pogodę nad Polską odpowiadał potężny wyż znad Rosji. Jego zachodnimi krańcami płynęło do Polski bardzo ciepłe powietrze z południa. Teraz aurę w naszym kraju kształtować będzie wyż przesuwający się znad Francji.

Po 15-stopniowym cieple nie pozostanie nawet ślad. Na termometrach ujrzeć powinniśmy nie więcej niż 10-12 stopni i to jedynie w najcieplejszym momencie dnia na północnym zachodzie.

Kolejne dni to dalszy spadek temperatury do wartości sięgających jedynie 10 kreski. Nocą ze środy na czwartek już w wielu miejscach możliwe przygruntowe przymrozki do –2,-3 stopni. Jeszcze dalsze prognozy mówią o zimnym weekendzie. Termometry w wielu miejscach kraju nie przekroczą 5. kreski.